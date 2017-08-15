Следственный комитет отрицает, что пересаживает сотрудников на общественный транспорт

Следственный комитет России отрицает появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что пересаживает следователей на общественный транспорт. В СКР отметили, что в ведомстве начат процесс перераспределения служебного транспорта.

«В центральном аппарате СК России идет процесс перераспределения служебного транспорта, связанный с необходимостью повышения эффективности работы ведомства по основному направлению его деятельности – оперативному и качественному расследованию преступлений. Предполагается уменьшить количество автомобилей, используемых сотрудниками подразделений, не связанных непосредственно с работой по расследованию преступлений», - пояснила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, будет сокращено число автомобилей во вспомогательных и хозяйственных подразделениях центрального аппарата СКР, а освобождающийся транспорт будет передан в следственные и криминалистические подразделения, которые смогут использовать его для выездов на места происшествия.

Новыми правилами отменяется закрепление служебного автомобиля за должностными лицами. Создаваемая диспетчерская служба будет регулировать использование автотранспорта в соответствии с заявками, что позволит оптимизировать рабочий процесс и сэкономить бюджетные средства.