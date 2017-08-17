На рынке Бокерия в Барселоне произошла стрельба

На продуктовом рынке Бокерия в Барселоне произошла стрельба, сообщают СМИ и испанские соцсети. По данным Reuters, двое вооруженных людей напали на ресторан в этом же районе. Рынок Бокерия - одна из главных туристических достопримечательностей города.

Местное TV3 сообщило, что один из нападавших забаррикадировался в турецком ресторане Bar Luna de Istanbul, но независимого подтверждения этому нет.

Ранее в четверг в Барселоне автофургон врезался в толпу пешеходов в районе улицы Рамбла, есть пострадавшие. За рулем мог находиться наркоторговец, сообщала полиция, однако позднее власти сообщили о теракте. Фургон выехал на тротуар и давил находившихся там людей.

Полиция оперативно блокировала район теракта. О связи двух происшествий пока официально не сообщается.