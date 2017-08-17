Макрон выразил солидарность с испанцами от имени всей Франции

Теракт в Барселоне прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. В Twitter он выразил соболезнования и солидарность жертвам и пострадавшим от имени всей Франции. И пообещал сохранить единство и решимость в свете последних событий.

До этого теракт осудил президент США Дональд Трамп. Он и госсекретарь США Рекс Тиллерсон пообещали Испании любую необходимую помощь, в том числе в расследовании нападения. Также соболезнования в связи со случившимся выразил председатель Европейского совета Дональд Туск.

17 августа вечером фургон въехал в толпу пешеходов на популярной у туристов улице Рамбла в центре Барселоны. По предварительным официальным данным полиции, погиб один человек, 32 получили травмы. СМИ со ссылкой на источники сообщают о 10 или 13 погибших. Полиция расценивает наезд как теракт. Водитель фургона скрылся с места ДТП.