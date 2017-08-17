МИД России о теракте в Барселоне: Этому злу нет оправдания

МИД России решительно осудил теракт в Барселоне и передал слова сочувствия народу Испании. «Уверены, этому злу нет оправдания, - говорится в микроблоге министерства. - Скорбим вместе с вами».

До этого госсекретарь Рекс Тиллерсон предложил Испании помощь Соединенных Штатов в расследовании теракта. Он заявил это на пресс-конференции в Вашингтоне. «Террористы по всему миру должны знать: Соединенные Штаты и наши союзники преисполнены решимости найти вас и привлечь к ответственности», - цитирует его ВВС. Граждан США, находящихся в Барселоне, он призвал связаться в семьями. По его словам, дипмиссии США в Мадриде и Барселоне сейчас помогают всем согражданам, которых мог затронуть теракт.

Тиллерсон выразил соболезнования семьям погибших и посочувствовал пострадавшим.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Лондоне озабочены и опечалены в связи с терактом в Барселоне. Он выразил соболезнования всем, кого затронуло нападение. МИД делает все возможное, чтобы определить, нужна ли помощь британцам в Барселоне в связи с этим терактом.

17 августа вечером фургон въехал в толпу пешеходов на популярной у туристов улице Рамбла в центре Барселоны. По предварительным официальным данным полиции, погибли 13 человек, ранены еще 50. Задержан подозреваемый участник нападения. Сообщения о засевших в баре вооруженных мужчинах и их заложниках полиция опровергла.