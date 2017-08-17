Автомобиль наехал на сотрудников полиции в Барселоне

Автомобиль совершил наезд на трех сотрудников полиции в Барселоне после того, как те распорядились остановиться для досмотра неподалеку от улицы Рамбла, сообщает в четверг телеканал TVE со ссылкой на источники.

По данным источников, пассажиры белого автомобиля марки Ford Focus выбежали из салона, выстрелили в сторону полицейских и скрылись с места происшествия.

17 августа вечером фургон въехал в толпу пешеходов на популярной у туристов улице Рамбла в центре Барселоны. По предварительным официальным данным полиции, погиб один человек, 32 получили травмы. СМИ со ссылкой на источники сообщают о 10 или 13 погибших. Полиция расценивает наезд как теракт. Водитель фургона скрылся с места ДТП.