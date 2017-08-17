Меркель заверила испанцев в дружбе и солидарности

Канцлер Германии Ангела Меркель и правительство страны выразили глубокие соболезнования жертвам «отвратительного теракта» в Барселоне, сообщил в Twitter пресс-секретарь канцлера Штеффен Зайберт. От имени руководства Германии он выразил солидарность с народом Испании и заверил их в дружбе.

17 августа вечером фургон въехал в толпу пешеходов на популярной у туристов улице Рамбла в центре Барселоны. По предварительным официальным данным полиции, погибли 13 человек, ранены еще 50. Задержан подозреваемый участник нападения. Сообщения о засевших в баре вооруженных мужчинах и их заложниках полиция опровергла.