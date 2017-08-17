Путин: случившееся в Барселоне подтверждает необходимость объединения усилий в борьбе с террором

Президент Владимир Путин выразил соболезнования королю Испании Филиппу VI «в связи с трагическими последствиями» теракта в Барселоне, сообщает сайт Кремля. «Решительно осуждаем это жестокое и циничное преступление, совершённое против мирных граждан. Произошедшее в очередной раз подтверждает необходимость реального объединения усилий всего мирового сообщества в бескомпромиссной борьбе против сил террора», - заявил он. Родным и близким погибших президент передал слова сочувствия, пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

До этого теракт прокомментировало внешнеполитическое ведомство России. МИД России решительно осудил теракт в Барселоне и передал слова сочувствия народу Испании. «Уверены, этому злу нет оправдания, - говорится в микроблоге министерства. - Скорбим вместе с вами».