Ответственность за теракт в Барселоне взяло на себя ИГ

Ответственность за теракт в Барселоне взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в России). Это сообщает Reuters со ссылкой на информационное агентство Amaq, связанное с этой террористической группировкой. Теракт совершен в связи с призывами руководства группировки атаковать цели в странах, входящих в антиигиловскую коалицию.

По официальным данным полиции Барселоны, жертвами теракта стали 13 человек, пострадали еще 56. По данным администрации Каталонии, госпитализированы 80 пострадавших. Злоумышленник на белом фургоне вечером в четверг проехал 600 м зигзагами по пешеходной части популярной улицы Рамбла в центре Барселоны. Машина остановилась у мозаики Миро, после этого водитель скрылся.

Полиция сообщила, что задержаны двое подозреваемых.

В Лондоне аналогичные теракты были совершены в июне и в марте 2017 г. 3 июня восемь человек погибли в результате наезда фургона на пешеходов на Лондонском мосту и последовавших нападений на людей трех джихадистов с ножом. 22 марта пять человек погибли в результате наезда машины на пешеходов на Вестминстерском мосту, а водитель затем зарезал полицейского у парламента.

Аналогичные теракты произошли 9 августа в Париже (пострадали шесть военнослужащих), 7 апреля в Стокгольме (убиты четыре человека в магазине). 19 декабря 2016 г. в Германии гражданин Туниса Амис Амри на фуре наехал на людей на рождественской ярмарке в Берлине и убил 12 человек. 14 июля 2016 г. гражданин Туниса Мохамед Лауаэй-Булель на грузовике вечером проехал по пешеходам на знаменитой Набережной англичан в день празднования взятия Бастилии, погибли 86 человек.