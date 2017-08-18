BBC: зять Березовского избежал выдачи из Британии в Россию

Зять Бориса Березовского Георгий (Егор) Шуппе окончательно избежал экстрадиции из Великобритании в Россию. 4 августа Магистратский суд Вестминстера отказался выдать его Москве. У российской стороны было две недели, чтобы обжаловать отказ в МВД Великобритании. Она это не сделала, сообщает Русская служба ВВС. 18 августа суд вернул Шуппе залог. В России он проходит по делу об убийстве основателя сети магазинов «Партия» Александра Минеева в январе 2014 г. Весной 2016 г. в Италии был задержан проходящий по этому же делу известный по «лихим девяностым» бизнесмен Михаил Некрич. В России бывшие деловые партнеры Шуппе и Некрич обвиняются в попытке хищения собственности Минеева и организации его убийства.

Судья Кеннет Грант счел улики, представленные российским следствием, недостаточными и учел доводы защиты Шуппе и эксперта, что ему в России не может быть гарантировано справедливое и беспристрастное судебное разбирательство, напоминает ВВС. Русской службе сам Шуппе заявил, что попытка похитить собственность Минеева и его убийство - обычная коммерческая афера, а его имя к расследованию привязали только из политических соображений.

Минеева убили 22 января 2014 г. Шуппе сообщил, что с марта 2013 г., когда умер Березовский, он разбирался с его финансами и больше ни на что у него не было времени. О существовании Минеева Шуппе узнал «постфактум» от Некрича, за те годы, что оба находились в Лондоне, они не пересекались, утверждает он. С Некричем они знакомы с конца 90-х гг., но в 2008 г. они прекратили сотрудничество из-за расхождения во взглядах, чем и как нужно заниматься. Расставание они оформили юридически в 2009 г.

С другими фигурантами дела, по утверждению Шуппе, он не знаком. Некрич, по его сведениям, хотел купить у Минеева объекты, которые фигурируют в уголовном деле, они вели долгие переговоры, о сути которых Шуппе не был проинформирован.

По версии зятя Березовского, уголовное дело стало результатом «очевидной коммерческой аферы», которую прикрыли политики, поскольку коммерческая недвижимость Минеева продолжает работать и приносить деньги неизвестно кому. Для объяснения он отметил, что Минеев, который пил, часто уезжал за границу и имел «прблемы», владел привлекательной коммерческой недвижимостью в Москве, которая приносила ему «миллионы и миллионы». «Но! Там наверняка уже были куча обременений, долгов, какие-то невыясненные отношения со старыми партнерами и так далее, - цитирует ВВС. - Это, конечно, не повод этого человека убивать, но вы должны понять, кто его окружал». По версии Шуппе, эти люди договорились о такой схеме хищения, а следствию предложили списать все на Некрича, который «точно сбежит», и на «этого, Шуппе», который «»политический, с ним можно вечно тянуть резину». «Они зарабатывают там десятки миллионов в год. Уж, наверное, они найдут деньги, чтобы через адвокатов или через что там еще правильно направлять следствие», - добавил он.

Шуппе подтвердил, что прилетал в Москву в день убийства Минеева и находился в городе две недели, общался с родителями. Сроки пребывания ему напомнили его адвокаты. Он считает чудом, что его не арестовали, хотя обвинение в его адрес прозвучало только год спустя. «А если б я украл, то это мне надо было достать Хоттабыча, чтобы он сделал "трахтибидох", чтобы это все оказалось здесь, чтоб я хоть как-то мог этим пользоваться, - заявил бизнесмен. - Поэтому, понимаете, если бы я хоть что-нибудь про это дело знал, то никогда в жизни не полетел бы в то время в Москву. Никогда!»

Некрич освобожден и находится в Италии с электронным браслетом в месте, определенном судьей, добавил Шуппе. Он ждет решения суда по запросу об экстрадиции.