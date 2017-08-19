Начальник Генштаба России вручил сирийскому генералу наградное оружие

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов в ходе визита на авиабазу Хмеймим поблагодарил сирийских военнослужащих за успехи в борьбе с террористами.

Он вручил бригадному генералу сирийской армии Хасану Сухелу благодарственное письмо министра обороны России и наградное холодное оружие.

«За успешное наступление вдоль реки Евфрат, участие в освобождении стратегически важного населенного пункта Эс-Сухнэ, а также руководство действиями по высадке тактического десанта и захвату населенного пункта Эль-Кдер министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу вы награждены за храбрость», — сказал Герасимов.

Ранее в Минобороны России рассказали о подробностях операции в Сирии, последовавшей за захватом правительственными войсками ключевого города Эс-Сухнэ в провинции Хомс. Руководил ей генерал Хасан Сухел.

Десантники под руководством генерала, не понеся потерь, уничтожили штаб и склады боевиков, подбили два танка и три единицы бронетехники. В Минобороны операцию назвали виртуозной.