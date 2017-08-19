ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Камбрильсе

Ответственность за происшедшее в испанском Камбрильсе взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство». Об этом сообщает SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов, со ссылкой на близкое к ИГ информационное агентство Amaq.

17 августа в Барселоне в толпу людей на улице Рамбла въехал белый фургон. Жертвами атаки стали 13 человек, около 100 пострадали. Полиция квалифицировала происшедшее как теракт. Ответственность за случившееся также взяло ИГ.

Позднее злоумышленники попытались совершить аналогичный теракт в Камбрильсе, в результате чего несколько человек пострадали, один из них позже скончался. Среди пострадавших одна гражданка России. Полиция убила пятерых нападавших.