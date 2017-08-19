РБК: СКР спустя год начал проверку взлома Telegram соратника Навального

Следственный комитет России начал проверку взлома аккаунта в Telegram директора фонда «Образ будущего», активиста Олега Козловского, работавшего в штабе Алексея Навального. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката Козловского Ильнура Шарапова.

Хакеры получили доступ к аккаунтам Козловского и сотрудника ФБК Георгия Албурова весной 2016 г. После инцидента Козловский подал заявление в Измайловский межрайонный следственный отдел. В марте 2017 г. активисту пришел ответ, что ведомство не увидело во взломе признаков преступления. Этот ответ оппозиционер обжаловал в Измайловском суде столицы.

На этой неделе СКР предъявил суду рапорт от 15 августа, рассказал адвокат Шарапов. Следователи усмотрели во взломе признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 138 УК РФ.