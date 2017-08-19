Умер бывший главнокомандующий ВВС России Петр Дейнекин

Бывший главнокомандующий Военно-воздушными силами России Петр Дейнекин умер на 80-м году жизни, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя семьи военачальника.

Руководитель аппарата клуба военачальников России Николай Дерябин уточнил, что генерал Дейнекин умер от инфаркта. «Петр Степанович скончался у себя дома. Причина — инфаркт», — сказал Дерябин.

Дейнекин родился 14 декабря 1937 г. в городе Морозовске Ростовской области. С 1991 по 1992 гг. был главнокомандующим ВВС СССР, затем на протяжении года возглавлял Военно-воздушные силы СНГ, затем до 1998 г. являлся главкомом ВВС России. В 1997 г. был удостоен звания Героя Российской Федерации.

На минувшей неделе на авиафестивале «Форсаж» в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке генерал выполнял полет на самолете времен Великой Отечественной войны.