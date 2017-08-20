Сирийские войска и «Хезболла» отбили у ИГ часть приграничных территорий

Правительственные войска Сирии вместе с бойцами движения «Хезболла» отбили у боевиков запрещенной террористической организации «Исламское государство» часть приграничных территорий.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, планируется зачистить от террористов ИГ 120 кв. км на сирийско-ливанской границе. За первый день удалось освободить 87 кв. км.

Наступление шло одновременно с трех направлений под прикрытием артиллерии, добавил собеседник агентства. В ходе операции были ликвидированы десятки боевиков, две группы террористов сдались бойцам «Хезболлы» без боя.

Накануне армия Ливана начала наступление на позиции ИГ на границе с Сирией. В свою очередь «Хезболла» сообщила о согласованном с Дамаском наступлении со стороны Сирии.