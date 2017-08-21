Автомобиль врезался в автобусные остановки в Марселе, один человек погиб

Во французском городе Марселе автомобиль врезался в две автобусные остановки, один человек погиб, сообщает BBC со ссылкой на местную полицию.

Департамент полиции сообщил изданию 20 Minutes, что есть раненые. По данным Reuters, пострадал один человек.

Около 8.15 по местному времени водитель врезался в первую остановку в 13-м округе в северной части города. Позже он совершил наезд на автобусную остановку в 11-м округе города.

Полиция отмечает, что пока не известно, был ли наезд на остановки преднамеренным или случайным. «В настоящее время у нас нет информации о мотивах этого человека», – сообщил Reuters представитель полиции.

Водитель автомобиля задержан. В настоящее время он является главным подозреваемым.