ТАСС: показания на Серебренникова дала не только бухгалтер Масляева

Показания против режиссера Кирилла Серебренникова, которого СКР собирается обвинить в организации хищения 68 млн руб. бюджетных средств, дала не только бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Как утверждает информированный источник ТАСС, в деле есть показания и других лиц и показания Масляевой не были ключевыми. По его словам, следствие собрало «достаточно оснований» для того, чтобы статус Серебренникова изменился со свидетеля на подозреваемого».

Ранее сообщалось, что бухгалтер Масляева дала следствию признательные показания. Она арестована. 9 августа в Мосгорсуде были зачитаны ее показания, в которых она призналась в обналичивании, показания Малобродского, который вину не признает и говорит, что не понимает предъявленных ему обвинений, и показания некоторых свидетелей об участии фигурантов дела в финансовых махинациях. Это из зала суда сообщала корреспондент «Эха Москвы» Ксения Ларина. Родственницы Масляевой жаловались на слежку за собой, в организации которой они подозревают фигурантов дела, в том числе Серебренникова.

Комментируя задержание Серебренникова, статс-секретарь – замминистра культуры Александр Журавский заявил, что Минкультуры «и на прежних этапах» помогало правоохранительным органам по делу о хищении бюджетных средств для проекта «Платформа» и предоставляло все имевшиеся материалы. В самом начале июня Министерство культуры подтвердило, что просило СКР привлечь к уголовной ответственности виновных в хищениях денег, выделенных «Седьмой студии» по проекту «Платформа». В ответе министерства на запрос «Дождя» говорилось, что письмо в СК за подписью замминистра Николая Малакова, которое утекло в соцсети и СМИ, было подписано «уже после того, как в информационном пространстве распространились многочисленные сообщения о действиях следственных органов». 9 августа РБК сообщил, ссылаясь на материалы следствия, представленные в Мосгорсуд, что дело о хищении госсубсидии было возбуждено еще в 2015 г., следует из материалов дела, в конце июня 2017 г. оно было передано от Московского управления СКР центральному аппарату комитета.