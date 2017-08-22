Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве

Режиссеру Кириллу Серебренникову предъявили обвинение в мошенничестве, сообщили в Следственном комитете. Вину Серебренников не признал.

Ранее сегодня режиссер был задержан. Он является подозреваемым в организации хищения не менее 68 млн руб., выделенных в 2011–2014 гг. на театральный проект «Платформа».

Источник ТАСС не исключил, что следствие уже сегодня, 22 августа, может обратиться в суд за избранием меры пресечения в виде ареста или в виде домашнего ареста.