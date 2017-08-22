Террористы в Каталонии признались в планировании более масштабных атак

Боевики, совершившие нападение в Барселоне и Камбрильсе, готовили более масштабные теракты, такие показания дал на первых слушаниях Мухаммед Шемляль, получивший тяжелое ранение при взрыве в Альканаре, где террористы хранили баллоны с бутаном.

По данным испанского издания El Pais, прокуратура потребовала для Шемляля заключения под стражу без возможности освобождения под залог. Кроме Шемляля показания во вторник дают трое других задержанных - Дрис Укабир, Салах эль-Кариб и Мухаммед Ааллаа.

В результате двух терактов, происшедших в Каталонии на прошлой неделе, погибли 15 человек, более 100 получили ранения.