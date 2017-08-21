Испанская полиция подтвердила ликвидацию исполнителя теракта в Барселоне

Полиция Каталонии подтвердила, что исполнитель теракта в Барселоне был ликвидирован. «Мы подтверждаем, что застреленный в Субиратсе мужчина — это Юнес Абуякуб, исполнитель теракта в Барселоне», – говорится в сообщении полиции в Twitter. В настоящее время полиция задержала четырех подозреваемых в причастности к терактам в Барселоне и Камбрильсе, еще восемь боевиков были ликвидированы.

Ранее в ходе спецоперации в Субиратсе полиция ликвидировала мужчину, на котором был пояс, похожий на пояс со взрывчаткой. По данным La Vanguardia, пояс оказался муляжом. Издание отмечает, что обнаружить подозреваемого удалось благодаря бдительности местных жителей.

17 августа в Барселоне в толпу людей на улице Рамбла въехал белый фургон. На месте погибли 13 человек, около 100 пострадали. Ответственность взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в России). Позднее злоумышленники попытались совершить аналогичный теракт в Камбрильсе, в результате чего несколько человек пострадали.