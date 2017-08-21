Полиция Каталонии опубликовала фотографию предполагаемого автора теракта

Полиция Каталонии полагает, что исполнитель теракта в Барселоне, водитель фургона Юнес Абуякуб, который находится в бегах, опасен и может быть вооружен. Об этом говорится в Twitter каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra.

Полиция также опубликовала снимки подозреваемого и описала его портрет: речь идет о мужчине, рост около 1,80 м, нормального телосложения. «Кожа смуглая, короткая стрижка, может носить бороду», - отмечается в сообщении.

Правоохранительные органы сообщили также, что число жертв двух терактов в Каталонии увеличилось до 15 человек.

По словам советника внутренних дел Каталонии Хоакима Форна, полиция установила связь между терактами в Каталонии и обнаружением тела мужчины в автомобиле в муниципалитете Сан-Жуст-Десверн. Именно он и был признан властями 15-й жертвой терактов.

По версии следствия, подозреваемый Юнес Абуякуб зарезал мужчину ножом, чтобы угнать автомобиль.

17 августа в Барселоне в толпу людей на улице Рамбла въехал белый фургон. На месте погибли 13 человек, около 100 пострадали. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт. Ответственность взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство».

Позднее злоумышленники попытались совершить аналогичный теракт в Камбрильсе, в результате чего несколько человек пострадали.