Близ Барселоны полиция ликвидировала мужчину с поясом шахида

Полиция Каталонии сообщила, что в испанском городе Субиратс был ликвидирован мужчина, на нем был пояс, похожий на пояс шахида. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter. Имя подозреваемого не называется.

По данным La Vanguardia, полиции удалось ликвидировать исполнителя теракта в Барселоне Юнеса Абуяакуба. В настоящее время полиция проверяет, действительно ли на мужчине был пояс со взрывчаткой. Издание отмечает, что обнаружить подозреваемого удалось благодаря бдительным гражданам. Местный житель сообщил, что видел мужчину похожего на Абуяакуба.