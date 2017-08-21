Близ Барселоны полиция ликвидировала мужчину с поясом шахида

Полиция Каталонии сообщила, что в испанском городе Субиратс был ликвидирован мужчина, на нем был пояс, похожий на пояс шахида. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter. Имя подозреваемого не называется.

По данным La Vanguardia, полиции удалось ликвидировать исполнителя теракта в Барселоне Юнеса Абуяакуба. В настоящее время полиция проверяет, действительно ли на мужчине был пояс со взрывчаткой. Издание отмечает, что обнаружить подозреваемого удалось благодаря бдительным гражданам. Местный житель сообщил, что видел мужчину похожего на Абуяакуба.

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