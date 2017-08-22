В деле «Седьмой студии» появился новый фигурант

В уголовном деле о хищении бюджетных средств в организации «Седьмая студия» появился новый фигурант. В сообщении СКР упоминается Екатерина Воронова, которая вместе с другими фигурантами дела АНО «Седьмая студия» в 2011-2014 гг. якобы намеренно завышала стоимость и количество мероприятий в рамках проекта «Платформа». Ранее ее имени следствие не называло.

В ведомстве «Интерфаксу» сообщили, что речь идет об исполнительном продюсере спектакля «Сон в летнюю ночь» Екатерине Вороновой.

«Екатерина Воронова скрывается от следствия, она объявлена в розыск», - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она добавила, что Воронова является обвиняемой по делу о хищении в «Седьмой студии».