Следователь попросил для Серебренникова два месяца домашнего ареста

Режиссер Кирилл Серебренников, который обвиняется в организации хищения миллионов рублей бюджетных средств, может скрыться от суда, повлиять на свидетелей - своих бывших подчиненных, уничтожить доказательства по делу, заявил в Басманном суде следователь. Как сообщает «Медиазона», он попросил судью Елену Ленскую назначить режиссеру два месяца домашнего ареста. РБК уточняет, что речь идет о периоде до 19 октября, в это время Серебренников должен находиться в своей квартире на Пречистенке.

Ранее защита Серебренникова сообщила суду об имеющихся личных поручительствах от десятков деятелей культуры, которые просят освободить режиссера. Адвокат Дмитрий Харитонов попросил суд приобщить к делу документы о том, что мать Серебренникова имеет инвалидность, сообщает РБК.

«Принимая во внимание, что Серебренников обвиняется в тяжелом преступлении, он может скрыться от суда», - заявил следователь (цитата «Медиазоны»). РБК передает, что он также может уехать за границу: у него был вид на жительство в Латвии и следствию известно о его планах в ближайшее время покинуть Россию.

По версии следствия, в 2011 г. Серебренников придумал и разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа». Минкультуры России выделило на этот проект в 2011-2014 гг. более 214 млн руб. из федерального бюджета. Для работы по проекту режиссер создал АНО «Седьмая студия» (ранее Серебренников рассказывал, что создал эту организацию, чтобы сохранить свой актерский курс в школе-студии МХАТ). В «Седьмую студию» он пригласил «ранее ему знакомых» Алексея Малобродского (бывший генпродюсер), Юрия Итина (бывший директор), Нину Масляеву (главный бухгалтер), Екатерину Воронову (продюсер). Все они стали фигурантами дела. Имя Вороновой СКР впервые назвал 22 августа и сообщил, что она объявлена в розыск.

По версии следствия, по указаниям Серебренникова фигуранты дела составляли завышенные сметы по проекту «Платформа», на них просили финансирование у Минкультуры, а затем отчитывались, что деньги расходовались полностью, хотя на самом деле переводили их на счета подконтрольных фирм и уже затем делили и тратили по собственному усмотрению. По подсчетам следствия, режиссер способствовал хищению из бюджета не менее 68 млн руб.