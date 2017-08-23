Рябков считает, что оснований для «холодной войны» между Россией и США нет

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что для возникновения нового витка «холодной войны» между Россией и США нет оснований.

«Я не думаю, что мы находимся в новой "холодной войне": по причине того, что нет оснований для "холодной войны" в ее том, старом, смысле, а именно противостояние систем, идеологий, борьбы за, скажем так, торжество идей - этого нет», - сказал Рябков в интервью китайским и японским СМИ.

По его словам, Вашингтон стремится «продиктовать свою волю и добиться изменения политического курса» Москвы, в том числе «с использованием недозволенных приемов». Это можно расценивать как охлаждение отношений, считает он.

Рябков также заявлял, что Москва приступает к проработке ответных мер на новые антироссийские санкции США. Однако он добавил, что Россия открыта к диалогу.

Департамент минфина США по контролю за иностранными активами (OFAC) внес в санкционный список по КНДР шесть человек, включая четырех россиян, говорится в заявлении ведомства. Также под санкции попала компания «Гефест-М», зарегистрированная в Москве.