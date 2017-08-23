Следователь сообщил суду о показаниях экс-гендиректора «Седьмой студии» Итина на Серебренникова

Экс-гендиректор основанной режиссером Кириллом Серебренниковым «Седьмой студии» Юрий Итин дал показания на своего бывшего руководителя. Об этом заявил представитель следствия на заседании Басманного суда Москвы.

«Следствие располагает показаниями Итина, Масляевой и других лиц, которые подтверждают его (К. Серебренникова) причастность к совершенному преступлению», - сказал следователь.

Ранее стало известно, что показания на Серебренникова дала экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, признавшая вину в хищении, сотрудница бухгалтерии Татьяна Жирикова, проходящая по делу свидетелем, а также другие лица.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов вместе с тем заявил, что суду данные материалы не представлены.

Серебренников был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге по подозрению в организации хищения не менее 68 млн руб., после чего был доставлен в главное здание Следственного комитета России в столице, где ему было официально предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК России).

По версии следователей, Серебренников и Итин организовали хищение бюджетных средств, заведомо завышая стоимость работ в рамках реализации проекта «Платформа», и затем обналичивание полученных средств через подконтрольных им контрагентов. Выдвинутые ему обвинения режиссер считает абсурдными и невозможными, о хищениях ему неизвестно, ответственных за финансовую часть проекта он никогда не подозревал в нечестности и сам он денег не крал.

Следствие в среду попросило посадить Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Режиссер в свою очередь назвал домашний арест неоправданно жесткой мерой пресечения и объяснил, что в условиях ограничения свободы не сможет работать.