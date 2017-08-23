Шойгу сообщил о фактическом прекращении гражданской войны в Сирии

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что в Сирии удалось фактически прекратить гражданскую войну. Этому способствовало отделение умеренной оппозиции от террористов и введение зон деэскалации.

«В Сирии нам удалось, отделив одних от других, создать четыре зоны деэскалации и прекратить фактически гражданскую войну», – заявил Шойгу на встрече с главой военного ведомства Ливана Якубом Ас-Саррафом в ходе международного военно-технического форума «Армия-2017».

«Что касается нашего сотрудничества, то оно сегодня наиболее актуально, так как ваша страна находится в зоне возможной нестабильности или расширения нестабильности в этом регионе, которая уже задела и Ирак, и Сирию», - добавил российский министр. Шойгу отметил, что российские военные с удовлетворением наблюдают за успехами Ливана на северо-востоке страны в борьбе с «Джабхат ан-Нусрой» и ИГ (запрещены в России).

В свою очередь Якуб Ас-Сарраф отметил положительное влияние России на Ближнем Востоке. По его мнению, возвращение РФ в регион и в Ливан в частности сказалось на расширении возможностей и свобод населения его страны.