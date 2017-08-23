После заседания по делу Серебренникова задержаны несколько человек

После вынесения решения по мере пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову в здании Басманного суда задержали его помощницу Анну Шалашову, сообщает «Медуза». Она пела песню Виктора Цоя «Перемен», когда режиссера выводили из зала суда, отмечает издание.

Также о своем задержании сообщила литературный критик Анна Наринская. «Внутри суда. Потому что стала спорить с тем, что мою приятельницу стали задерживать», – написала она в Facebook.

Также были задержаны несколько человек у здания суда. Корреспондент «Медузы» сообщил о задержании женщины, «Новая газета» – о задержании еще двух человек, которые пели песню «Перемен».