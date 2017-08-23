The Bell: Бондарчук просил Путина разобраться в деле «Гоголь-центра»

Режиссер Федор Бондарчук обращался к президенту Владимиру Путину с просьбой разобраться в деле художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на два источника в окружении Бондарчука.

К президенту Бондарчук ходил после обысков в «Гоголь-центре», то есть еще в конце мая. Тогда же за Серебренникова Путина просил и худрук Теата Наций Евгений Миронов. Как писал «Коммерсантъ», на церемонии вручения госнаград Миронов передал президенту папку с письмом, касающимся ситуации вокруг «Гоголь-центра», а после – попросил его об объективном расследовании, «без экстраординарных методов». В ответ на вопрос Миронова, зачем были необходимы обыски, Путин ответил: «Да дураки».

22 августа Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге и доставлен самолетом в Москву. Весь день он провел на допросах в СК. Задержание стало для режиссера полной неожиданностью, заявил The Bell адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов. Сегодня суд изберет для Серебренникова меру пресечения.