Мединский: дело Серебренникова – не заказное

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал заключение под домашний арест художественного руководителя Кирилла Серебренникова. «Это очень печальная ситуация. Очень прискорбная», – сказал Мединский.

Министр выразил уверенность, что дело режиссера – не заказное: «Я точно знаю, что не заказное. У меня есть источник». Вместе с тем он подчеркнул, что не может определять виновность или невиновность Серебренникова.

Мединский отметил, что такие ситуации «бывают во всем мире, во многих странах», а следствие и суд «разберутся и вынесут справедливое и непредвзятое решение».

«Мы со своей стороны можем сделать лишь одно - усилить контроль за приемкой документов по грантам. Которые Министерство культуры выдает. Мы не можем проводить расследование по каждой подписи. Ситуация, поверьте, радости у нас не вызывает», - заметил министр.