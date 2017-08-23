Старейший российский НПЗ возобновил производство после остановки в 2015 году

Нефтеперерабатывающий завод им. Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области (ЯНПЗ) возобновил работу после приостановки деятельности осенью 2015 г. Об этом в среду сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Дмитрий Миронов.

«На старейшем нефтеперерабатывающем заводе после двухгодичного простоя снова запущено производство. Правительство Ярославской области приложило действительно колоссальные усилия, чтобы сохранить градообразующее предприятие в поселке Константиновский», - цитирует Миронова пресс-служба регионального правительства.

В июне на площадке Петербургского международного экономического форума власти Ярославской области и Московский кредитный банк заключили соглашение об инвестициях в развитие завода в размере 4,5 млрд руб.

Сейчас на предприятии работают около 400 человек, ранее имевшаяся задолженность по заработной плате полностью погашена. Запущена основная установка первичной переработки нефти, две котельные и воздушно-азотная компрессорная установка.

ЯНПЗ - первый нефтеперерабатывающий завод в России среди ныне действующих, основанный в 1879 г. В конце XIX в. на заводе работал русский ученый Дмитрий Менделеев.