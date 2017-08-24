«Интерфакс»: два человека стали жертвами пожаров в Волгоградской области

Два человека стали жертвами природных пожаров в Волгоградской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. «В результате природных пожаров погибли пожилые супруги, жители села Ягодное Ольховского района», — сказал собеседник агентства.

По его словам, следователи сейчас проводят проверку по факту гибели людей, по ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Официальные источники гибель людей пока не подтвердили. В МЧС заявили, что два человека числятся пропавшими без вести в Ольховском районе. «В настоящее время ведутся их поиски», — сказал представитель регионального управления МЧС.