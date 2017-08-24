Потерявшие жилье при пожаре в Ростове-на-Дону получат жилищные сертификаты

Власти Ростова-на-Дону выдадут жилищные сертификаты тем, кто потерял единственное жилье при пожаре 21 августа.

«У нас на федеральном уровне предусмотрена выдача жилищных сертификатов гражданам, потерявшим жилье. Они подают заявления, которые обрабатываются. Порядок и условия выдачи сертификатов определены на федеральном уровне», – заявил спикер донского парламента Александр Ищенко.

По этому сертификату граждане смогут получить либо самостоятельно купить жилье. «Юристы будут сопровождать их во всех вопросах безвозмездно», – добавил спикер.

Центр помощи пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону принял 692 заявления от жильцов, которые полностью или частично лишились имущества. «Это примерно 300 семей. Будут еще заявления, будут возникать разные вопросы, т. к. прошло совсем мало времени. Кто-то в отпусках, командировках. Но таких единицы», – пояснил Ищенко. Он уточнил, что сейчас власти завершают выплачивать первоочередную материальную помощь, она составляет 50 000 руб. По данным пресс-службы губернатора Ростовской области, на выплату разовой матпомощи погорельцам из областного бюджета на сегодня направлено почти 14 млн руб., на эти цели планируют выделить еще 50 млн руб.

25 августа семьи, живущие после пожара в пунктах временного размещения в школах, переедут в гостиницы. Их проживание будет оплачено администрацией города, отметил Ищенко.