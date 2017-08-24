Лавров не нашел места обидам при взаимодействии с США в Сирии

В Москве надеются, что Вашингтон не будет продолжать санкционное противостояние с ней, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Не мы начали бессмысленную борьбу на международной арене, не мы начали бессмысленную санкционную спираль. Рассчитываем, что остынут "горячие головы" (в США) и возобладает разум», - сказал Лавров.

Отвечая на вопрос о том, как сказывается напряженность в отношениях России и США на взаимодействии двух стран по Сирии, министр отметил: «Мы прагматики. Здесь не место для обид, ложно понятого чувства престижа».

По словам главы МИД России, «террористы уже проявляют себя и в Европе, и "за океаном", и в Юго-Восточной и Центральной Азии». «Здесь у нас (с США) задачи общие, и мы осознаем всю ответственность той работы, которая сейчас ведется», - сказал Лавров.