Власти Кубани выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при крушении автобуса

Родственникам погибших в результате аварии в Темрюкском районе выплатят по 1 млн руб. Такое решение принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Кроме того, Вениамин Кондратьев поручил главам районов оказать всю необходимую помощь при организации похорон», — отмечается на сайте администрации региона.

ДТП произошло утром 25 августа в поселке Волна: с пирса упал автобус, в котором находились рабочие предприятия «Таманьнефтегаз». В настоящее время известно о 17 погибших и 33 пострадавших в результате произошедшего.