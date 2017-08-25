Федеральная трасса перекрыта в Волгоградской области из-за пожара

Федеральная трасса Р228 Сызрань - Саратов - Волгоград перекрыта в Дубовском районе Волгоградской области около села Оленье, сообщил представитель Главного управления МВД по региону Антон Корнаухов.

«Из-за природного пожара на трассе нет видимости. Эвакуированы около 1100 жителей села Оленье, а также детский лагерь "Ручеек". На месте находится сводный отряд ГУ МВД по Волгоградской области, который обеспечивает безопасность, эвакуацию и охрану общественного порядка», - сказал Корнаухов.

По его словам, пожар начался около 15.00 мск, на месте работает авиация.

Ранее сообщалось, что четыре новых очага возгорания сухой растительности возникли в пятницу в трех муниципалитетах Волгоградской области.