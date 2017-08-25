СКР назвал подозреваемых по делу о ДТП в Краснодарском крае

Следственный комитет России отчитался о ходе расследования дела о ДТП в Краснодарском крае. По последним данным, жертвами аварии стали 17 человек, 33 человека госпитализированы, один числится пропавшим без вести. Следователи допрашивают пострадавших, здоровье которых это позволяет.

В качестве подозреваемых допрашиваются водитель автобуса и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе. Изъята документация в «Таманьнефтегазе», в подрядной организации.

«Следователи установили, что предприятием был заключен договор с индивидуальным предпринимателем на перевозку рабочих. По договору Вечерадзе должен был предоставить пять автобусов, данные которых были в нем указаны. Однако автобус, попавший в ДТП, в договоре не значился. Кроме того, с водителем этого автобуса у индивидуального предпринимателя вообще не было заключено никакого договора», — говорится в сообщении СКР.

Следователи дадут правовую оценку действиям как индивидуального предпринимателя и водителя, так и руководства предприятия, на территории которого произошло происшествие. Решается вопрос о задержании подозреваемых.