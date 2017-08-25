Полиция допросила риэлторов после заявлений ростовских погорельцев

Начальник Главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков сообщил, что полиция допросила риэлторов, о которых рассказывали жители сгоревших домов. «Установлены те риэлторы, которые якобы приходили к жителям и пытались выкупить у них землю, они допрошены, из риэлторских компаний изъяты документы, они будут внимательно изучены», — сказал Агарков.

Он также сообщил, что предварительно установлено место, которое стало очагом возгорания, в этой части района находились заброшенные здания. По словам Агаркова, расследованием дела о пожаре в частном секторе в центре Ростова-на-Дону занимается следственно-оперативная группа из 86 человек.

«В СМИ обсуждается множество версий произошедшего — поджог, неосторожное обращение с огнем, хулиганские действия. Я призываю не делать поспешных выводов. Надо быть объективным в любой ситуации. Мы с каждым пострадавшим работаем, и еще ни один человек не сказал, что кто-то пытался что-то поджечь», — добавил начальник ГУ МВД по региону.