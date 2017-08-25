Бывшего главу банка МИА заочно арестовали по делу Виктора Захарченко

Бывшего главу банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) Сергея Гриба заочно арестовали по делу Виктора Захарченко — отца экс-руководителя управления «Т» антикоррупционного главка МВД России полковника Дмитрия Захарченко.

«Постановлением Басманного суда Москвы в отношении обвиняемого Гриба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», — сообщили «Интерфаксу» в суде. Там уточнили, что решение об аресте было принято 19 июля.

«Обвиняемый объявлен в международный розыск», — добавили в суде. Грибу предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере, совершенной группой лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ранее сообщалось, что после допроса фигурант скрылся от следствия за рубежом.

Виктору Захарченко инкриминируется растрата и пособничество в растрате средств в особо крупном размере, принадлежащих банку МИА, где он, по версии следствия, был фиктивно трудоустроен. Еще одному фигуранту дела, бывшему сотруднику этого банка Владимиру Корьевкину, также вменяется растрата денег кредитного учреждения.

Виктор Захарченко вину не признает и связывает свое уголовное преследование с попыткой сотрудников правоохранительных органов оказать давление на его сына. Следствие утверждает, что уголовные дела сына и отца Захарченко не связаны.