Найдено тело 18-го погибшего после падения автобуса в море

Водолазы обнаружили тело мужчины, который считался пропавшим без вести после падения автобуса в море на Кубани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного регионального центра МЧС.

В пятницу утром в поселке Волна в Краснодарском крае упал в воду вахтовый автобус, в котором находились более 50 человек. Жертвами происшествия стали 17 рабочих, 33 человека были госпитализированы, еще один пассажир числился пропавшим без вести.

В СКР сообщили, что подозреваемыми по делу о ДТП проходят водитель автобуса и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе, который предоставил автобус компании «Таманьнефтегаз».