Причиной ДТП с автобусом на Кубани стала неисправность тормозной системы

Ространснадзор назвал причину аварии в Краснодарском крае, жертвами которой стали 18 человек. «Причиной происшествия послужила неисправность тормозной системы автотранспортного средства», — говорится в сообщении ведомства.

Автобус с рабочими «Таманьнефтегаза» в пятницу утром упал в море в селе Волна на Кубани. Перевозка была заказной и осуществлялась на закрытой территории предприятия.

В качестве подозреваемых по делу проходят водитель и индивидуальный предприниматель, который предоставил «Таманьнефтегазу» автобус.