По делу о ДТП в Краснодарском крае арестованы два человека

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте двоих подозреваемых по делу о ДТП с автобусом в Краснодарском крае. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана водителю автобуса Карапету Микаеляну и индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе, который предоставил автобус «Таманьнефтегазу».

Ранее водитель и предприниматель были допрошены в качестве подозреваемых.

«Продолжаются активные следственные действия: следователи работают с изъятой документацией в ЗАО “Таманьнефтегаз” и в подрядной организации, допрашиваются подозреваемые, свидетели и потерпевшие, назначены важные для следствия экспертизы», — говорится в сообщении СКР.

Жертвами ДТП стали 18 рабочих «Таманьнефтегаза». По данным Ространснадзора, причиной аварии стала неисправность тормозной системы.