Россияне, работавшие в посольстве США, приняты в кадровый резерв МИДа

Обращения от российских граждан, увольняемых из дипучреждений США на территории России, принимаются в базу данных для дальнейшего трудоустройства фирмы «Инпредкадры» — филиала Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК), подведомственного МИД России.

«Специальной программы по данному конкретному случаю у нас нет. Обращения были. Мы их приняли в кадровый резерв», — сказал руководитель ГлавУпДК Алексей Изотов.

Изотов не уточнил, сколько именно обращений поступило на данный момент. Штат всех дипломатических представительств США в России к 1 сентября должен быть сокращен до 455 человек. В результате 755 сотрудников американского посольства и консульских учреждений должны будут прекратить работу в России.