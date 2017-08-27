Число жертв двух терактов в Испании выросло до 16

В Испании умерла женщина, пострадавшая в результате теракта в Барселоне. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Каталонии. Таким образом, число погибших в результате двух терактов выросло до 16.

Отмечается, что скончалась 51-летняя гражданка Германии. Она оставалась в одной из каталонских больниц в критическом состоянии со дня теракта. В больницах остаются 24 человека.

Вечером 17 августа фургон совершил наезд на толпу людей на пешеходной улице Рамбла в Барселоне. В результате погибли 14 человек. Еще один человек скончался в Камбрильсе, где террористы попытались совершить аналогичный теракт. Нападавшие были ликвидированы полицией.