Израиль пригрозил ООН прекращением финансирования

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели заявила, что страна «не потерпит предвзятого отношения» к себе со стороны ООН. «Мы добиваемся разительной перемены в том, как ООН относится к Израилю. Пришло время непосредственно вынести этот вопрос на стол и однозначно взяться за его решение», — сказала Хотовели.

Она добавила, что если ООН «не изменит существенным образом свое поведение, то она потеряет и поддержку, и финансирование» со стороны Израиля и других стран. По словам Хотовели, США уже сменили свою позицию: они ясно дали понять, что больше не будут терпеть предвзятое отношение к Израилю.