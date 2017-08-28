Руководитель «Балтстроя» задержан сразу после оглашения приговора по «делу реставраторов»

Генеральный директор компании «Балтстрой» Дмитрий Сергеев, приговорённый к условному сроку по «делу реставраторов» о мошенничестве в особо крупном размере, вновь задержан сразу после оглашения приговора. «Сергеев задержан в здании суда», - сообщили «Интерфаксу» в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

После оглашения приговора Сергеева, которого суд постановил освободить, встретили сотрудники правоохранительных органов.

Микроавтобус с людьми в масках подъехал к зданию Куйбышевского районного суда. Также к зданию подъезжали два автомобиля полиции Центрального района Петербурга. Двое полицейских в бронежилетах и с оружием ненадолго зашли в здание суда, но быстро его покинули.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в понедельник приговорил Сергеева к условному сроку в 4,5 года и штрафу в 800 000 руб. Этот приговор стал в резонансном «деле реставраторов» вторым. Первый был оглашен бизнесмену Никите Колесникову Дорогомиловским судом Москвы. Как сообщалось, все фигуранты «дела реставраторов» частично или полностью признали свою вину и просили рассмотреть их дела в особом порядке.