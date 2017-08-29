Трамп: Мы с заботой относимся к странам Балтии

США очень заботливо относятся к вопросу безопасности стран Балтии, заявил президент США Дональд Трамп. Как передает Reuters, он сказал это на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё, который сейчас находится с визитом в США. Его попросили прокомментировать совместные морские учения России и Китая в Балтийском море. Трамп ответил, что США очень стараются защищать этот регион. «Мы его очень, очень оберегаем, - цитирует его Reuters. - У нас там прекрасные друзья».

Президент Финляндии добавил, что недавно принимал в Хельсинках российского лидера и Владимир Путин заверил его, что эти учения не стоит рассматривать как угрозу странам региона. Ниинистё напомнил, что Финяндия ранее проводила в Балтии совместные учения с ВС Швеции и США.

Он отметил, что приходится проявлять большую осторожность, чтобы из-за масштабных учений и передвижений большого количества военных кораблей не произошло несчастных случаев. В этом отношении он считает важным продолжать стремиться расширить диалог НАТО с Россией.

В этот же день представитель Совета национальной безопасности при президенте США заявил, что американские и финские военные в сентября 2017 г. проведут совместные учения у берегов Швеции одновременно с совместными российско-белорусскими маневрами «Запад-2017», сообщает Deutsche Welle.