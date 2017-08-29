ЦИК выбрал разработчика концепции информирования к выборам президента

Центральная избирательная комиссия подвела итоги творческого конкурса на создание концепции информационно-разъяснительной кампании на выборах президента 2018 г. Победителем стал «Има-консалтинг», его выбрали в результате тайного голосования на сегодняшнем заседании жюри конкурса.

«Окончательное техническое задание будет сформировано с учетом замечаний, которые члены жюри посчитают важными в реализации информационно-разъяснительной деятельности Центризбиркома», – говорится в сообщении ЦИК.

По словам председателя жюри депутата Леонида Левина, кампания должна побуждать граждан прийти на выборы и проголосовать в соответствии со своей гражданской позицией. Кроме того, концепция также должна разъяснять положения нового законодательства, добавил зампред ЦИК Николай Булаев.