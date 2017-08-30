СБ ООН назвал ракетные запуски КНДР глобальной угрозой

Совет безопасности ООН, созванный на экстренное заседание в связи с запуском КНДР баллистической ракеты «Хвансон-12», назвал происшедшее «серьезной угрозой для безопасности всего мира». Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам встречи.

Баллистические испытания Северной Кореи в заявлении квалифицируются как «возмутительные действия», которые должны быть «немедленно прекращены». СБ ООН потребовал от КНДР «полным, поддающимся проверке и необратимым образом» отказаться от всего имеющегося в арсенале страны ядерного оружия и существующих ядерных программ, незамедлительно прекратить все связанные с ними мероприятия и впредь не предпринимать никаких испытаний или провокаций.

Северокорейская ракета была запущена 29 августа. Она пролетела над северной частью Японии в районе острова Хоккайдо. Это первый пуск боевой ракеты по подобной траектории, до сих пор таким образом запускались лишь космические ракеты-носители. В июле власти КНДР заявили о готовности нанести ракетами этого типа удар в район острова Гуам, где расположены военные базы США.

Сразу после запуска премьер Японии Синдзо Абэ обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трампом. По итогам телефонной беседы он сообщил, что стороны договорились усилить давление на КНДР. Ранее Трамп не исключал военного решения северокорейской проблемы.