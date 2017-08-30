Лидер КНДР назвал запуск ракеты «Хвасон-12» первым шагом в военной операции в Тихом океане

Власти Северной Кореи прокомментировали состоявшийся накануне запуск баллистической ракеты, впервые пролетевшей над территорией Японии. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал происшедшее «первым шагом в военной операции армии Корейской народной армии в Тихом океане и прелюдией к сдерживанию Гуама». Его слова передает агентство KCNA. Подобные испытания по тихоокеанским целям он распорядился проводить и впредь.

Власти КНДР подтвердили, что 29 августа состоялся запуск именно «Хвасон-12». Ранее ракеты этого типа Пхеньян обещал использовать для удара в район острова Гуам, где расположены военные базы США. Ряд американских экспертов отнесся к этому скептически, поскольку «Хвасон-12» испытаны не так хорошо, как «Хвасон-10». В последнем заявлении Пхеньян подчеркнул, что в ходе последних испытаний была запущена именно «Хвасон-12», она «прошла по заданной траектории полета и точно ударила по заданной цели» в Тихом океане.

В сообщении особенно подчеркнуто, что «удар не оказал влияния на безопасность соседних стран». Созванный на экстренное заседание по итогам запуска Совет безопасности ООН в своем заявлении подчеркнул, что происшедшее представляет собой угрозу глобальной безопасности, и потребовал от КНДР полного и контролируемого отказа от ядерной программы и имеющегося арсенала.