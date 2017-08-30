Полковника Захарченко заподозрили еще в одном тяжком преступлении

В отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко расследуется новый эпизод получения взятки. Об этом сообщил «Интерфаксу» его адвокат Александр Горбатенко.

«Захарченко подозревается в совершении еще одного тяжкого преступления, обвинение по которому еще не предъявлено», - рассказал он. Горбатенко не раскрыл подробностей, сославшись на подписку о неразглашении.

Ранее сегодня Мосгорсуд принял решение продлить срок ареста Дмитрия Захарченко на три месяца. «Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Захарченко на три месяца, то есть до 8 декабря», – огласил постановление судья Сергей Груздев.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД предъявлены обвинения в коррупции, в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.